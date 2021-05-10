В День матери президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 188/2021 «О присвоении почетного звания «Мать-героиня», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.
За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 1019 украинских женщин.
Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.
В частности, были отмечены 49 жительниц Винницкой области, 145 - Волынской, 33 - Днепропетровской, 13 - Донецкой, 50 - Житомирской, 32 - Закарпатской, 21 - Запорожской, 54 - Ивано-Франковской, 5 - Киевской и 15 - города Киева.
Также звание «Мать-героиня» удостоены 5 жительниц Кировоградской области, 9 - Луганской, 115 - Львовской, 12 - Николаевской, 76 - Одесской, 27 - Полтавской, 87 - Ровенской, 18 - Сумской, 54 - Тернопольской, 23 - Харьковской, 9 - Херсонской, 41 - Хмельницкой, 27 - Черкасской, 77 - Черновицкой и 22 - Черниговской области.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время