Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание «Мать-героиня» 1010 украинским женщинам. Соответствующий указ №655/2021 глава государства подписал 14 декабря, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей. Таким образом, отмечены их материнская самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития.

Больше всего героинь в Волынской области – 190.

Всего было отмечено 48 жительниц Винницкой области, 34 – Днепропетровской, 18 – Донецкой, 35 – Житомирской, 53 – Закарпатской, 12 – Запорожской, 59 – Ивано-Франковской, 28 – Киевской и 24 – города Киева.

Также звание «Мать-героиня» получили 16 жительниц Кировоградской области, 7 – Луганской, 80 – Львовской, 7 – Николаевской, 50 – Одесской, 14 – Полтавской, 70 – Ривненской, 17 – Сумской, 44 – Тернопольской, 24 – Харьковской, 10 – Херсонской, 40 – Хмельницкой, 22 – Черкасской, 77 – Черновицкой и 31 – Черниговской.