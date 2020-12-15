Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 568/2020 от 15 декабря 2020 года «О присвоении почетного звания «Мать-героиня». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.
Согласно документу, за обеспечение образцового воспитания детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развитие их творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств отмечена 901 украинская женщина.
Почетное звание «Мать-героиня» присвоено многодетным матерям, воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.
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