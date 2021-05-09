Число погибших в результате взрыва у женской школы в Кабуле возросло до 58, подавляюще большинство жертв - школьницы. Об этом сообщают афганские СМИ.

Медики прилагают максимум усилий для оказания помощи еще не менее 150 пострадавшим во время теракта.

Семьи жертв обвинили афганское правительство и западные державы в том, что они не смогли положить конец насилию и продолжающейся войне.

Напомним, серия взрывов прогремела в населенном преимущественно шиитами районе Кабула. Атака возле школы произошла в условиях, когда США готовятся вывести остатки контингента из Афганистана.