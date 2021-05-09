За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5372 человек, зафиксировано 193 летальных исхода, 9181 пациент выздоровел. За сутки проведено 46 516 тестов на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 9 мая.

Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:

г. Киев — 255 случаев / 360 прививок

Винницкая область — 73 случая / 60 прививок

Волынская область — 82 случая / 102 прививки

Днепропетровская область — 798 случаев / 510 прививок

Донецкая область — 401 случай / 0 прививок

Житомирская область — 191 случай / 51 прививки

Закарпатская — 37 случаев / 30 прививок

Запорожская область — 111 случаев / 53 прививки

Ивано-Франковская область — 83 случая / 120 прививок

Киевская область — 210 случаев / 225 прививок

Кировоградская область — 150 случаев / 289 прививок

Луганская область — 54 случая / 86 прививок

Львовская область — 329 случаев / 814 прививок

Николаевская область — 253 случая / 303 прививки

Одесская область — 342 случая / 298 прививок

Полтавская область — 147 случаев / 164 прививки

Ровенская область — 142 случая / 50 прививок

Сумская область — 225 случаев / 40 прививок

Тернопольская область — 227 случаев / 160 прививок

Харьковская область — 361 случай / 55 прививок

Херсонская область — 154 случая / 540 прививок

Хмельницкая область — 227 случаев / 10 прививок

Черкасская область — 152 случая / 226 прививок

Черновицкая область — 69 случаев / 117 прививок

Черниговская область — 299 случаев / 180 прививок

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 119 510 человек, из них 1 759 751 выздоровели, летальных случаев — 46 393.

За последние сутки привито против ковида 4843 человека. С начала вакцинальной кампании прививки получило 862 641 человек, из них обе дозы получили 466 человек.

В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны.