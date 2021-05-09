За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5372 человек, зафиксировано 193 летальных исхода, 9181 пациент выздоровел. За сутки проведено 46 516 тестов на ковид.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 9 мая.
Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:
г. Киев — 255 случаев / 360 прививок
Винницкая область — 73 случая / 60 прививок
Волынская область — 82 случая / 102 прививки
Днепропетровская область — 798 случаев / 510 прививок
Донецкая область — 401 случай / 0 прививок
Житомирская область — 191 случай / 51 прививки
Закарпатская — 37 случаев / 30 прививок
Запорожская область — 111 случаев / 53 прививки
Ивано-Франковская область — 83 случая / 120 прививок
Киевская область — 210 случаев / 225 прививок
Кировоградская область — 150 случаев / 289 прививок
Луганская область — 54 случая / 86 прививок
Львовская область — 329 случаев / 814 прививок
Николаевская область — 253 случая / 303 прививки
Одесская область — 342 случая / 298 прививок
Полтавская область — 147 случаев / 164 прививки
Ровенская область — 142 случая / 50 прививок
Сумская область — 225 случаев / 40 прививок
Тернопольская область — 227 случаев / 160 прививок
Харьковская область — 361 случай / 55 прививок
Херсонская область — 154 случая / 540 прививок
Хмельницкая область — 227 случаев / 10 прививок
Черкасская область — 152 случая / 226 прививок
Черновицкая область — 69 случаев / 117 прививок
Черниговская область — 299 случаев / 180 прививок
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 119 510 человек, из них 1 759 751 выздоровели, летальных случаев — 46 393.
За последние сутки привито против ковида 4843 человека. С начала вакцинальной кампании прививки получило 862 641 человек, из них обе дозы получили 466 человек.
В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны.
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