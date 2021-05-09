В воскресенье, 9 мая, Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В столице и других городах Украины состоится ряд мероприятий.

В Киеве 9 мая по случаю Дня памяти и примирения и 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне состоятся торжества “Помним — Побеждаем!” на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Мероприятие начнется в 12:00 с учетом того, что ранее решением Минкульта был запрещен пропуск технического оборудования для монтирования сцены на территории Национального музея истории Украины.

Также проведут поминальное богослужение, посвященного памяти погибших, павших в борьбе за освобождение Украины и победу над нацизмом во Второй мировой войне, молебен за мир в Украине и защитников Отечества, во время мероприятия на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Выходцы из Украины сделали значительный вклад в победу над нацизмом. На стороне Объединенных Наций они воевали в составе армий Великобритании и Канады - 45 тыс. человек, Польши - 120 тыс., СССР - около 6 млн, США - 80 тыс. и Франции 6 тысяч, а также в самой Украине в рядах УПА находилось около 100 тыс. человек.

В этот день чтится память каждого, кто боролся с нацизмом, подчеркивается солидарность и боевое братство всех Объединенных Наций, как государств, так и безгосударственных тогда народов.

Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне уже несколько лет подряд является цветок красного мака - общепринятый в мире символ памятных дней.

Напомним, 8 мая, в Украине, так же как в мире, отмечался День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.