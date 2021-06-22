Президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе глав государства.

Церемония состоялась в Мемориале Вечной Славы, где похоронены воины, которые защищали Украину в годы Второй мировой войны.

В церемонии также принял участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

«Сегодня, 22 июня, - День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-я годовщина начала самого кровавого периода Второй мировой. Эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия. Сегодня мы вспоминаем их подвиг и благодарим каждого из них за жизни и возможность строить новую Украину, в которой не будет места войнам», - подчеркнул Зеленский.