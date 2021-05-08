также в разделеОбщество
СБУ открыла уголовное дело о похищении судьи Чауса
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровели почти 20 тысяч человек 8
Украина без «красных зон» карантина 10
7 мая. Картина дня 13
Для киевлян создали электронную карту пунктов вакцинации от COVID-19 24
Украине обещают заморозки, дожди и грозы 21
За выпавшего из окна ребенка уволили директора и воспитательниц детсада 14
«Я переехал пограничника ...»: Суд заслушал доказательства по делу убийства офицера ГПСУ 14
Пуля Евгений Валерьевич доехал на велосипеде из Полтавы до Запорожья, не держась за руль – рекорд Украины 150
Причастный к ограблению в Киеве патруль задержали и уволят из полиции 20
Почти половина украинцев считают, что ко Второй мировой привел заговор Сталина и Гитлера 15
Подсанкционный «контрабандист» подал в суд на Зеленского, СБУ и СНБО 22
ГБР завершило расследование взрывов на складах боеприпасов в Сватово 23
Пуля Евгений Валерьевич доехал на велосипеде из Полтавы до Запорожья, не держась за руль – рекорд Украины 78
Укравтодор объявил тендер на строительство моста на границе с Молдовой 10
Россия после 7 лет в колонии отпустила «крымского диверсанта» Чирния 19
На Киевщине на взятке задержали главу ОТГ и депутата райсовета 12
Украинские военные примут участие в масштабных учениях НАТО 29

В этот день, 8 мая, в Украине, так же как в мире, отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Так же празднуют Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

День памяти и примирения - памятный день в Украине, который отмечается 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии (это событие принято рассматривать как символ победы над нацизмом). В соответствии с Указом Президента Украины, подписанного 2015 года, целью празднования является «достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма».

Официальный праздник победы над нацизмом отмечается в Европе 8 мая. Кроме того, с 2005 году 8 мая отмечается Генассамблеей ООН Днем памяти и примирения, посвященным жертвам Второй мировой войны.

Напомним, с 1945 по 2013 год в нашей стране празднования, посвященные окончанию Второй мировой войны, проходили 9 мая. В этот день традиционно устраивали военные парады, возлагали цветы к могилам погибших солдат и поздравляли ветеранов.

В Украине День памяти и примирения (памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-участницами Второй мировой войны) был установлен в 2015 году. Символом праздника является красный мак.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3500 грн.
10
Теги