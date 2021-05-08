В этот день, 8 мая, в Украине, так же как в мире, отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Так же празднуют Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

День памяти и примирения - памятный день в Украине, который отмечается 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии (это событие принято рассматривать как символ победы над нацизмом). В соответствии с Указом Президента Украины, подписанного 2015 года, целью празднования является «достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма».

Официальный праздник победы над нацизмом отмечается в Европе 8 мая. Кроме того, с 2005 году 8 мая отмечается Генассамблеей ООН Днем памяти и примирения, посвященным жертвам Второй мировой войны.

Напомним, с 1945 по 2013 год в нашей стране празднования, посвященные окончанию Второй мировой войны, проходили 9 мая. В этот день традиционно устраивали военные парады, возлагали цветы к могилам погибших солдат и поздравляли ветеранов.

В Украине День памяти и примирения (памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-участницами Второй мировой войны) был установлен в 2015 году. Символом праздника является красный мак.