также в разделеПолитика
Соловьев: Россия открыто поставила крест на украинской власти, просто отозвав признание ее легитимности 20
Медведчук: Из-за преступного реверса по формуле «Дюссельдорф+» в Украине наступил не просто кризис, а ужасающий энергокризис 11
Гармаш: Грызлов ушел с заседания ТКГ через пять минут после начала 37
Гармаш: РФ потребовала вернуть Медведчука в ТКГ 53
В Кремле заявили, что поставки «Байракторов» Украине дестабилизируют ситуацию на Донбассе 59
Гордон заявил, что его не пустили в Грузию 49
Представлен новый глава Херсонщины 29
Зарубежные СМИ: Медведчук смог бы спасти Украину от энергокризиса, но Зеленский «назло маме морозит уши» 33
Зеленский сменил главу Херсонской ОГА 24
«Слуги» до сих пор формируют отчет по расходам на «5 вопросов от президента» 11
Мулык: В ОРДЛО готовы вести переговоры только с Медведчуком 62
Ряд англоязычных сайтов: Лидер украинской оппозиции Медведчук отверг предложение Зеленского об отъезде в Москву 244
Кулеба: Встреча глав МИД «нормандского формата» состоится, когда Лавров на нее согласится 28
В ОРЛО заявили, что готовы вести переговоры только с Медведчуком и передать ему трех украинок в одностороннем порядке 200
Ряд англоязычных сайтов: Лидер украинской оппозиции Медведчук отверг предложение Зеленского об отъезде в Москву 29
Экс-депутат Одесского облсовета Албу: Арест Медведчука – это переход некой негласной черты, который принесет Зеленскому исключительно проблемы 31
Президентский рейтинг: Тройка лидеров потеряла поддержку 42
Зеленский: Сначала вернем «скифское золото», а потом и Крым 27

В 77-ю годовщину изгнания из Украины нацистских захватчиков президент Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти воинов, отдавших свою жизнь за освобождение родной земли во время Второй мировой войны.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы в Киеве. Воины почетного караула установили венок у Вечного огня.

«Годы нацистской оккупации Украины – ужасный, черный период нашей истории. Ее последствиями стали более 700 разрушенных городов и городков, около 30 тысяч украинских сел. Сотни сел были сожжены вместе с жителями. Тысячи разрушенных больниц и школ. Холокост. Бабий Яр в Киеве, Яновский концлагерь во Львове, Дробицкий Яр в Харькове, Богдановка Николаевской области… Миллионы жертв. Миллионы остарбайтеров. Миллионы искалеченных судеб. И это – миллионы причин, почему мы, украинцы, всегда будем помнить воинов, погибших в той ужасной войне, и почему преклоняем головы перед соотечественниками, которые своим героизмом внесли неоценимый вклад в мир, стали примером для нового поколения украинских защитников и защитниц, защищающих Украину на востоке», – отметил президент.

В церемонии памяти также приняли участие: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмигаль, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
62
Теги