В 77-ю годовщину изгнания из Украины нацистских захватчиков президент Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти воинов, отдавших свою жизнь за освобождение родной земли во время Второй мировой войны.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы в Киеве. Воины почетного караула установили венок у Вечного огня.

«Годы нацистской оккупации Украины – ужасный, черный период нашей истории. Ее последствиями стали более 700 разрушенных городов и городков, около 30 тысяч украинских сел. Сотни сел были сожжены вместе с жителями. Тысячи разрушенных больниц и школ. Холокост. Бабий Яр в Киеве, Яновский концлагерь во Львове, Дробицкий Яр в Харькове, Богдановка Николаевской области… Миллионы жертв. Миллионы остарбайтеров. Миллионы искалеченных судеб. И это – миллионы причин, почему мы, украинцы, всегда будем помнить воинов, погибших в той ужасной войне, и почему преклоняем головы перед соотечественниками, которые своим героизмом внесли неоценимый вклад в мир, стали примером для нового поколения украинских защитников и защитниц, защищающих Украину на востоке», – отметил президент.

В церемонии памяти также приняли участие: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмигаль, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.