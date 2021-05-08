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В мире по состоянию на утро 8 мая количество больных коронавирусом составляет 157 561 260 человек. Об этом сообщается на сайте Worldometer.

В то же время 135 019 266 человек выздоровели, 3 284 409 пациентов скончались.

Наибольшее количество больных COVID-19 - в США (33 418 826). Количество умерших - 594 911.

На втором месте Индия - 21 892 676 инфицированных, 238 270 человек умерли. На третьем месте - Бразилия с 15 087 360 больными, скончались в этой стране от коронавируса 419 393 человека.

Напомним, въезд в Австралию для туристов будет закрытым до 2023 года.
ForUm

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