Министр торговли и туризма Австралии Дэн Тихан заявил, что континент останется закрытым для туристов до конца 2022 года из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает ВВС.

Исключение будет сделано только для жителей Новой Зеландии. Авиасообщение этой страны с Австралией возобновилось месяц назад.

В правительстве сообщили, что пример Индии показывает, что открытие границ для туристов может быть преждевременным решением.

2 мая Австралия временно ограничила для своих граждан, находящихся в охваченной коронавирусом Индии, возможность вернуться домой. Нарушителям грозит штраф до 50 тысяч долларов.

Ограничения вступили в силу 3 мая и будут пересмотрены 15 мая. Ранее Австралия также запретила все рейсы из Индии.

Напомним, Индия установила очередной антирекорды по числу новых случаев COVID-19.