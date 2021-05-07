также в разделеСтолица
В Киеве не планируется масштабных акций 9 мая, полиция готова к обеспечению порядка 11
Двое киевлян заживо сожгли мужчину 32
В Киеве за сутки обнаружили 611 больных COVID-19 23
Киев сделал первые шаги для продления линии скоростного трамвая в центр города 19
Украина запретила ввоз свинины из ЕС 20
В Киеве за сутки 23 смерти от COVID-19 10
Апрель в Киеве был холоднее нормы 13
Двое братьев в Киеве торговали конфиденциальной информацией о 32 млн граждан 16
В Киеве за сутки обнаружили 143 больных коронавирусом 12
В Киеве за сутки – 151 новый случай COVID, умерли 15 человек 14
В Киеве за сутки обнаружили 95 больных коронавирусом 20
В Киеве снижается прирост COVID 15
В КГГА прокомментировали марш к годовщине создания СС Галичина 35
В Киеве закончился локдаун 27
В Киеве разработали график посещения кладбищ в поминальные дни 21
Двух руководителей завода «АТЕК» подозревают в растрате более 162 млн 20
Киев 5 мая открывает все школы, учебный год продлевать не будут 21
В Киеве за сутки – 868 новых случаев COVID-19 18

Столичные полицейские проверяют информацию о заминировании торговых центров и станций метро, сообщила пресс-служба киевского главка.

На электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о заминировании ряда объектов: торговых центров и станций метро. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Правоохранители тщательно обследуют здания и станции метро и прилегающую к ним территорию.

Также усилия полицейских направленные на установление лица «минера».

События должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений районных управлений полиции. По результатам проверки им будет дана правовая квалификация.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
15
Теги