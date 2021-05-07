Столичные полицейские проверяют информацию о заминировании торговых центров и станций метро, сообщила пресс-служба киевского главка.

На электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о заминировании ряда объектов: торговых центров и станций метро. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Правоохранители тщательно обследуют здания и станции метро и прилегающую к ним территорию.

Также усилия полицейских направленные на установление лица «минера».

События должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений районных управлений полиции. По результатам проверки им будет дана правовая квалификация.