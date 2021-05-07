По состоянию на 1 мая 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 000,1 млн долл. США (в эквиваленте), сообщила пресс-служба НБУ.

В апреле они выросли на 3,6% с учетом валютных поступлений в пользу правительства и переоценки финансовых инструментов.

В общем динамику резервов на протяжении апреля определяли следующие факторы:

во-первых, операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составили 1 371,4 млн долл. США, в том числе 1 250,0 млн долл. США - от размещения еврооблигаций (ОВГЗ) и 121,4 млн долл. США - от продажи внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

В то же время общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 556,1 млн долл. США (в эквиваленте). Из них 391,5 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, 78,0 млн долл. США - на обслуживание ОВГЗ, остальные - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте;

во-вторых, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В прошлом месяце их стоимость выросла на 200 млн долл. США (в эквиваленте).

В-третьих, операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке.

В течение апреля межбанковский валютный рынок в основном находился в сбалансированном состоянии. В то же время в начале месяца спрос на валюту на рынке несколько превышал предложение.

Для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний Национальный банк провел интервенцию по продаже валюты на сумму 50,0 млн долл. США.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.