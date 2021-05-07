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Украина надеется получить в этом году до 15 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе встречи со владельцем копании Serum Institute, производящей вакцин против COVID-19 NovaVax и AstraZeneca/CoviShield, Сайрусом Пунавалой, сообщает пресс-служба Минздрава.

Стороны обсудили возможность увеличения объемов поставок вакцины NovaVax и, в частности, первой ее партии, которая должна поступить в Украину до конца лета.

«Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax из законтрактованных нами 10 млн. Обсудили с господином Пунавалой возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин - с 2 до 4 млн доз», - заявил министр после встречи.

Также Степанов рассказал о ходе переговоров о снятии запрета индийского правительства на экспорт другой вакцины - AstraZeneca/CoviShield, полтора миллиона доз которой Украина должна была получить еще до 31 марта согласно контракту.

«В заложниках такой ситуации, когда вакцины проплачены, но вывезти их нельзя, находятся и другие страны, в частности Великобритания. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы разблокировать поставки вакцин. Я написал ряд писем индийскому правительству. Также премьер-министр Денис Шмыгаль несколько раз обращался ко своему индийскому коллеге с просьбой дать разрешение на экспорт вакцин. Надеемся, что ситуация образуется в ближайшее время», - отметил глава Минздрава.
ForUm

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