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6 мая. Картина дня 21

Со следующей недели начнутся мониторинговые визиты для анализа вакцинальной кампании против коронавируса в областях. 

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«Со следующей недели начнутся мониторинговые визиты в области Украины, целью которых будет проанализировать состояние проведения вакцинальной кампании против коронавирусной болезни», - сказал Ляшко.

Он заверил, что Министерство здравоохранения рассмотрит каждый конкретный случай нарушения алгоритмов, определенных для этой вакцинальной кампании. Также регионам будут даны практические советы, как оптимизировать процесс вакцинации в соответствии с современными мировыми стандартами.

Напомним, в Украине по состоянию на 7 мая зафиксировано 8404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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