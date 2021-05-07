Со следующей недели начнутся мониторинговые визиты для анализа вакцинальной кампании против коронавируса в областях.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«Со следующей недели начнутся мониторинговые визиты в области Украины, целью которых будет проанализировать состояние проведения вакцинальной кампании против коронавирусной болезни», - сказал Ляшко.

Он заверил, что Министерство здравоохранения рассмотрит каждый конкретный случай нарушения алгоритмов, определенных для этой вакцинальной кампании. Также регионам будут даны практические советы, как оптимизировать процесс вакцинации в соответствии с современными мировыми стандартами.

Напомним, в Украине по состоянию на 7 мая зафиксировано 8404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.