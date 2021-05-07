В Украине по состоянию на 7 мая зафиксировано 8404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3080 человек, летальных случаев – 379, выздоровели 19453 человека, осуществлено тестирований за сутки - 94 479 (в том числе методом ПЦР - 39748, методом ИФА - 14177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40554).

За все время пандемии в Украине заболели 2105428 человек, выздоровели – 1731162, летальных исходов - 45 830, проведено 9594857 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), Киеве (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

За сутки 6 мая в Украине привиты против COVID-19 37967 человек. 821 770 человек привиты от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев - 611 случаев / 6026 прививок;

Винницкая область - 205 случаев / 1858 прививок;

Волынская область - 267 случаев / 698 прививок;

Днепропетровская область - 622 случая / 4358 прививок;

Донецкая область - 571 случай / 1265 прививок;

Житомирская область - 228 случаев / 692 прививки;

Закарпатская - 124 случая / 522 прививки;

Запорожская область - 494 случая / 1713 прививок;

Ивано-Франковская область - 146 случаев / 783 прививки;

Киевская область - 366 случаев / 3557 прививок;

Кировоградская область - 67 случаев / 645 прививок;

Луганская область - 232 случая / 668 прививок;

Львовская область - 256 случаев / 2789 прививок;

Николаевская область - 257 случаев / 1217 прививок;

Одесская область - 344 случая / 1444 прививки;

Полтавская область - 387 случаев / 153 прививки;

Ривненская область - 438 случаев / 1039 прививок;

Сумская область - 337 случаев / 1203 прививки;

Тернопольская область - 163 случая / 704 прививки;

Харьковская область - 991 случай / 317 прививок;

Херсонская область - 215 случаев / 2410 прививок;

Хмельницкая область - 408 случаев / 1376 прививок;

Черкасская область - 415 случаев / 1134 прививки;

Черновицкая область - 116 случаев / 452 прививки;

Черниговская область - 144 случая / 944 прививки.

Напомним, в Украине по состоянию на 6 мая было зафиксировано 6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.