В Украине по состоянию на 7 мая зафиксировано 8404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3080 человек, летальных случаев – 379, выздоровели 19453 человека, осуществлено тестирований за сутки - 94 479 (в том числе методом ПЦР - 39748, методом ИФА - 14177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40554).
За все время пандемии в Украине заболели 2105428 человек, выздоровели – 1731162, летальных исходов - 45 830, проведено 9594857 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), Киеве (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.
За сутки 6 мая в Украине привиты против COVID-19 37967 человек. 821 770 человек привиты от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
Киев - 611 случаев / 6026 прививок;
Винницкая область - 205 случаев / 1858 прививок;
Волынская область - 267 случаев / 698 прививок;
Днепропетровская область - 622 случая / 4358 прививок;
Донецкая область - 571 случай / 1265 прививок;
Житомирская область - 228 случаев / 692 прививки;
Закарпатская - 124 случая / 522 прививки;
Запорожская область - 494 случая / 1713 прививок;
Ивано-Франковская область - 146 случаев / 783 прививки;
Киевская область - 366 случаев / 3557 прививок;
Кировоградская область - 67 случаев / 645 прививок;
Луганская область - 232 случая / 668 прививок;
Львовская область - 256 случаев / 2789 прививок;
Николаевская область - 257 случаев / 1217 прививок;
Одесская область - 344 случая / 1444 прививки;
Полтавская область - 387 случаев / 153 прививки;
Ривненская область - 438 случаев / 1039 прививок;
Сумская область - 337 случаев / 1203 прививки;
Тернопольская область - 163 случая / 704 прививки;
Харьковская область - 991 случай / 317 прививок;
Херсонская область - 215 случаев / 2410 прививок;
Хмельницкая область - 408 случаев / 1376 прививок;
Черкасская область - 415 случаев / 1134 прививки;
Черновицкая область - 116 случаев / 452 прививки;
Черниговская область - 144 случая / 944 прививки.
Напомним, в Украине по состоянию на 6 мая было зафиксировано 6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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