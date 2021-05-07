Литовская компания Northway Biotech, которая базируется в Вильнюсе, заявила, что в сотрудничестве со швейцарскими коллегами создала лекарства против коронавируса. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Baltic Times.

«Мы передали их (лекарства. - Ред.) швейцарцам для клинических исследований. В ответ на вопрос о том, созданы ли в Литве лекарства против коронавируса, могу сказать, что да, (создание лекарств - ред.) доведено до такого уровня, что сейчас происходят клинические исследования», - сказал председатель правления Northway Biotech Владас Бумелис.

По его словам, уровень эффективности препарата станет ясен уже в этом году.

Бумелис добавил, что компания приступает к созданию еще одного лекарства против COVID-19.

«Также начнем с нуля делать это (производство лекарств. - Ред.) с другой американской компанией», - сказал он.

Председатель правления Northway Biotech отметил, что созданные в литовских лабораториях лекарства против коронавируса могут стать первыми в мире.

«На данный момент нет лекарств против коронавируса. То, что мы создаем, все равно должно появиться, поскольку не все люди захотят пройти вакцинацию. Но если вы не привиты и заразитесь, вам будет, чем лечиться», - сказал Бумелис.