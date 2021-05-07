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Служба безопасности Украины разоблачила заместителей двух городских голов в Донецкой области на коррупции, сообщает пресс-центр СБУ.

Они организовали схему присвоения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры. Через махинацию злоумышленники «вывели» из государственной программы Минрегионстроя более 700 тыс. грн.

Установлено, что чиновники заключили договор на строительство спорткомплекса с искусственным покрытием для минифутбола за счет общественной организации. Но после завершения проекта, участники схемы подписали еще одно соглашение на те же работы, однако уже за деньги соответствующей государственной программы.

Для вывода бюджетных средств в тень злоумышленники внесли ложные сведения в акты выполненных работ, которые были фактически реализованы по предварительному договору.

По материалам СБУ двум высокопоставленным чиновникам и одному из руководителей регионального Центра физического здоровья населения сообщено о подозрении по:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов),

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к сделке.
ForUm

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