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Евросоюз призывает Россию освободить 10 незаконно задержанных во временно оккупированном Крыму журналистов.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, озвученном во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 6 мая, передает Укринформ.

«Мы призываем Россию немедленно освободить всех незаконно задержанных журналистов, включая Владислава Есипенко, а также Османа Арифмеметова, Марлена Асанова, Ремзи Бекирова, Тимура Ибрагимова, Сервера Мустафаева, Сейрана Салиева, Амета Сулейманова, Руслана Сулейманова и Рустема Шейхалиева», - говорится в заявлении.

В Евросоюзе также указали на обеспокоенность в связи с постоянно продолжающимися нарушениями прав человека во временно оккупированном Крыму. «Отмечая Всемирный день свободы прессы, мы глубоко сожалеем по поводу постоянных нападений на свободу слова и свободу средств массовой информации на незаконно аннексированном Крымском полуострове, включая закрытие вещателей», - отмечается в заявлении.

 
ForUm

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