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Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес объявил о решении отказаться от проведения знаменитого карнавала в этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«Я никогда не скрывал страсти к карнавалу и осознаю экономическую важность этого культурного мероприятия для нашего города. Однако сейчас мне кажется безумным, что мы сможем организовать карнавал в июле», - написал он в Twitter.

В сентябре 2020 года руководство Независимой лиги школ самбы Рио-де-Жанейро, ответственной за организацию карнавала, постановило, что праздник, традиционно отмечаемый в феврале перед началом католического Великого поста, в обычное время проведен не будет. При этом тогда не исключалась возможность переноса праздника на более поздний срок. Теперь принято решение отказаться и от этой идеи.

Ситуация осложняется еще и тем, что у многих школ в связи с пандемией не хватает средств для подготовки выступлений.

Согласно данным статистического сайта Worldometer Бразилия входит в первую тройку стран с самой неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. С момента начала пандемии COVID-19 стране выявлено 8,7 млн случаев заражения, 214,2 тыс. пациентов скончались, выздоровели почти 7,6 млн человек.
ForUm

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