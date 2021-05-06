В мае Украина планирует получить еще 3 млн доз вакцин от коронавирусной болезни COVID-19, которые задолжали производители.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНИАН.
По его словам, в целом, включая инициативу COVAX, до конца года страна должна получить 42 млн доз вакцин.
«То, что мы рассчитываем получить в мае и подтверждают наши компании-производители и контрагенты, отдавая то, что они нам должны, потому что они по-прежнему должны были поставить эти вакцины - это почти 3 млн доз вакцин, если не будет никаких сбоев», - рассказал Степанов.
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