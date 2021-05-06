МВФ продолжает дискуссии с Украиной относительно дальнейшего взаимодействия в рамках программы кредитования stand by, впрочем, указывает на необходимость достижения украинской стороной большего прогресса с целью получения следующего транша.

Так прокомментировал в четверг директор пресс-офиса Фонда Джери Райс вопрос о перспективах реализации программы МВФ для Украины, передает Укринформ.

«Ранее в этом году мы провели виртуальные переговоры с украинскими властями о прогрессе в имплементации политики и реформ (предусмотренных программой stand by - ред.). Дискуссии были продуктивными, но что касается статуса, (Украине - ред.) необходимо достичь большего прогресса для завершения первого обзора по программе », - подчеркнул официальный представитель МВФ.

Он отметил, что программа Фонда направлена ​​на помощь стране в условиях нынешнего кризиса. Она также сосредоточена «на обеспечении среднесрочной фискальной устойчивости, сохранении независимости Центрального банка и гибкого обменного курса, а также повышении финансовой стабильности».

При этом, одной из главных целей работы программы Райс назвал борьбу с коррупцией и укрепление государственного управления.

«Обо всех этих мерах мы уже говорили (с Украиной. - Ред.) раньше, и дискуссии продолжаются», - отметил директор пресс-офиса МВФ.