Служба безопасности Украины заблокировала в Днепропетровской области масштабную схему по промышленному производству и сбыту контрафактного горючего.

По оперативной информации, ежедневно дельцы производили оптовые партии дизтоплива сомнительного качества на миллионы гривен.

Для производства контрафакта трое организаторов схемы обустроили нелегальный нефтеперерабатывающий завод. Готовую продукцию дельцы сбывали через логистические центры, которые находились на территориях Днепропетровской и Полтавской областей.

Также для реализации фальсифицированного дизтоплива участники схемы использовали аффилированные АЗС, работавшие без соответствующих разрешительных документов и лицензий.

Во время обысков по местам изготовления, хранения и продажи горюче-смазочных материалов правоохранители обнаружили более 160 тонн контрафактного горючего, промышленное технологическое оборудование, печати и штампы аффилированных коммерческих структур, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.