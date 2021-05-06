также в разделеОбщество
6 мая. Картина дня 10
Украина планирует получить в мае еще 3 миллиона доз COVID-вакцин 10
Образовательный омбудсмен предостерег от отмены ВНО 9
Боевики дали 12 лет тюрьмы украинцу, попавшему в «ЛНР» по обмену 16
Еще в двух областях отменили красный уровень карантина 10
Пошутила: В Одессе 10-летняя девочка сообщила, что ее похитили 14
В Италии арестовали боевика, который воевал на Донбассе 10
Госсекретарь США встретился с Епифанием 31
Закарпатские спасатели снова искали туристов в Карпатах 8
Ковидный сертификат в Украине может быть запущен до 1 июля 23
Нимченко: Исторический альманах памяти ‒ дань уважения воинам, которые отстояли независимость нашей страны 13
В Испании задержали подозреваемого в убийстве двух милиционеров во время Майдана 14
Укрзализныця в июне начнет возобновлять международные пассажирские перевозки 12
Аваков прокомментировал резонансное нападение на ветерана АТО 36
Румыния даст Украине и Молдове по 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca 27
Задержали перевозчиков, которые нелегально перевозили людей и товары и платили «налоги» оккупантам 39
ГБР завершило расследование крушения Ан-26 под Чугуевом 38
Боевики обстреляли автомобиль наблюдательной группы СЦКК 9

Служба безопасности Украины заблокировала в Днепропетровской области масштабную схему по промышленному производству и сбыту контрафактного горючего.

По оперативной информации, ежедневно дельцы производили оптовые партии дизтоплива сомнительного качества на миллионы гривен.

Для производства контрафакта трое организаторов схемы обустроили нелегальный нефтеперерабатывающий завод. Готовую продукцию дельцы сбывали через логистические центры, которые находились на территориях Днепропетровской и Полтавской областей.

Также для реализации фальсифицированного дизтоплива участники схемы использовали аффилированные АЗС, работавшие без соответствующих разрешительных документов и лицензий.

Во время обысков по местам изготовления, хранения и продажи горюче-смазочных материалов правоохранители обнаружили более 160 тонн контрафактного горючего, промышленное технологическое оборудование, печати и штампы аффилированных коммерческих структур, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3042 грн.
13
Теги