Член наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Роберт Бенш заявил, что председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд не допускает его к исполнению обязанностей вопреки международным нормам и законодательству Украины. об этом сообщила пресс-служба НАК.

Председатель правления национальной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко получил официальное обращение от Бенша, гражданина США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен правительством в конце апреля 2021 года.

В своем письме Бенш отрицает обвинения в наличии «конфликта интересов», о котором говорится в обнародованном недавно письме трех независимых членов наблюдательного совета НАК в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Он полностью отрицает обвинения, высказанные в этом письме, и выражает удивление позицией председателя наблюдательного совета Клэр Споттисвуд (гражданки Великобритании).

По его мнению, именно председатель наблюдательного совета и бывший председатель правления нарушали закон, не допуская Бенша к заседаниям набсовета.

Бенш утверждает, что не существует никаких документов, подтверждающих такие обвинения, как и не существует никаких юридических препятствий, которые могут остановить выполнение им полномочий члена наблюдательного совета компании.

«Нам очень жаль, что такая досадная ситуация сложилась в работе наблюдательного совета, который должен прилагать все усилия к эффективной работе в интересах национальной компании и народа Украины. Мы проведем тщательный анализ ситуации и аргументов, и после этого сможем сформировать позицию компании и ответить на обращение господина Бенша», - заявил Витренко.