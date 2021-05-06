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Пограничника майора Константина Коняева, который исчез в результате опрокидывания лодки на озере Тудорове в Одесской области, нашли погибшим, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

«Коллектив ведомства до конца не хотел верить в худшее и продолжал надеяться на лучшее. Его поиски продолжались постоянно. К ним, кроме пограничников, присоединились и спасатели ГосЧС, и сотрудники водной полиции, и местные жители. Выражаю искренние соболезнования родным и близким офицера, который с честью выполнял задачи по охране государственной границы», - написал он в Facebook.

Напомним, 5 мая около 16:00 на озере Тудорове перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы.
ForUm

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