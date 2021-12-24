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Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» не пропустили в Украину российскую модель, нарушившую порядок въезда на временно оккупированные территории Украины и выезда из них.

По данным погранведомства, гражданка РФ прибыла в аэропорт «Киев» авиарейсом из Варшавы. При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что россиянка неоднократно незаконно ездила на оккупированный полуостров.

Охранники границы выяснили, что россиянка 2000 года рождения последний раз посещала ВОТ АР Крым в июле 2021 года, где участвовала в модельных съемках. Туда женщина попала авиасообщением из Москвы.

В результате иностранка получила отказ в пересечении украинской границы и запрет на въезд на три года. Также ее привлекли к админответственности по ст. 204.2. КУоАП «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

СМИ узнали, что речь идет об Элине Бурлаковой.
ForUm

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