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Сегодня около 16:00 на озере Тудорове перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы.

Как сообщила пресс-служба ГПСУ, трое военнослужащих добрались до суши, одного из них побратим фактически вытащил на себе. Все спасенные переохладились, один получил травму ног. Сейчас им оказывается необходимая помощь.

Поиски еще одного пограничника продолжаются.

 К поискам привлечены пограничники близлежащих подразделений, сотрудники сектора водной полиции Одесского районного управления, ГосЧС, рыбаки. Также ведутся поиски с воздуха. Для этого привлечен вертолет Одесской авиаэскадрильи Госпогранслужбы.

Работают водолазы. Обстоятельства, по которым произошло ЧП, выясняются.
ForUm

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