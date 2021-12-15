Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины «О Государственной пограничной службе Украины» об усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины.

Изменения были официально опубликованы в газете «Голос Украины» и вступают в силу 15 декабря, сообщила Госпогранслужба.

Пограничники получили право осуществлять на основаниях и в порядке, установленных законодательством, визуальный осмотр лиц, вещей, товаров (грузов), транспортных средств (поверхностная проверка), а также личный осмотр задержанных лиц и осмотр и, в случае необходимости, изъятие вещей, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни и здоровью человека.

Закон «О Государственной пограничной службе Украины» дополнен статьей ст. 21-7 «Основания и порядок осуществления поверхностной проверки».

В соответствии с внесенными изменениями поверхностная проверка осуществляется в отношении лиц, вещей, товаров (грузов) и транспортных средств, находящихся в контролируемом пограничном районе, в пункте пропуска (пункте контроля) через государственную границу Украины или контрольном пункте въезда-выезда.

Поверхностная проверка может производиться в следующих случаях:

в случае нарушения лицом или попытки лица нарушить пограничный режим, режим в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины, режим в контрольных пунктах въезда-выезда или навредить интересам национальной безопасности Украины;

в случае нахождения лица в пределах пограничной полосы без соответствующего разрешения;

в случае наличия оснований считать, что в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом;

в случае наличия оснований считать, что у лица или в транспортном средстве находится вещь, оборот которой запрещен или ограничен или представляет угрозу жизни и здоровью человека;

если транспортное средство или вещь лица являются орудием совершения правонарушения и/или находятся в месте, где могло быть совершено правонарушение;

в других случаях, предусмотренных законодательством или решением суда.

Поверхностная проверка заключается в осуществлении визуального осмотра лица, в том числе проведении по поверхности одежды лица рукой, специальным прибором или средством, а также визуального осмотра вещей лица для проверки наличия вещей, оборот которых запрещен или ограничен или представляют угрозу жизни и здоровью такого лица или других лиц.

При этом поверхностная проверка не производится в отношении лиц, которые в соответствии с законодательством пользуются правом неприкосновенности или имеют дипломатический иммунитет.

Поверхностная проверка проводится военнослужащими и пограничниками одного пола с лицом, относительно которого производится такая поверхностная проверка.

В неотложных случаях поверхностную проверку может осуществить любое уполномоченное должностное лицо Госпогранслужбы при использовании специального прибора или средства.

Поверхностная проверка вещей или транспортного средства осуществляется путем визуального осмотра или визуального осмотра содержимого личных вещей, салона, багажника, подкапотного пространства транспортного средства и грузов (товаров и других предметов), перемещаемых в таком транспортном средстве, без вмешательства в их конструктивные особенности и без нарушения целостности упаковки.

Во время поверхностной проверки военнослужащие вправе потребовать открыть сумку, рюкзак, портфель, мешок или другие средства перемещения вещей, капот, крышку багажника или двери салона транспортного средства, показать содержимое карманов одежды лица, в отношении которого проводится проверка, а лицо обязано показать, соответственно, содержание личных вещей, карманов, предоставить доступ к конструктивным элементам транспортного средства, обеспечить открытие капота, крышки багажника или двери транспортного средства, прицепа, груза (контейнера).

Заметим, что отказ лица выполнить законные требования пограничника влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 185-10 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы» КУоАП.

В случае обнаружения в ходе поверхностной проверки любых следов правонарушения военнослужащие и работники Государственной пограничной службы Украины должны обеспечить их сохранность и немедленно уведомить (устно или письменно) об этом руководителя.

Поверхностная проверка находящихся под таможенным контролем товаров и транспортных средств осуществляется с учетом законодательства Украины по вопросам таможенного дела. Проведение досмотра транспортных средств и грузов во время пограничного контроля осуществляется в соответствии с Законом Украины «О пограничном контроле».