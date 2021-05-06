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Румыния намерена предоставить Украине и Молдове по 100 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сказал на пресс-конференции премьер-министр Румынии Флорин Кицу, передает сообщает Европейская правда.

«На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о предоставлении еще 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали предоставления 100 тыс. доз вакцины Украине», - сообщил он.

Премьер добавил, что также на финальной стадии решение о продаже в Молдову 200 тыс. доз вакцины в месяц.

Как сообщалось ранее, в мае-июне Польша планирует поставить в Украину 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Напомним, Молдова получила свои первые дозы вакцины от коронавируса благодаря Румынии, именно с этой партии началась кампания вакцинации.
ForUm

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