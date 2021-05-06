Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СО УСБУ в Днепропетровской области блокировали незаконные пассажирские и грузовые перевозки с временно оккупированных территорий Украины на подконтрольную украинской власти территорию.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГПСУ, нелегальный бизнес организовал гражданин Украины, который вместе с сообщниками, в нарушение требований действующего законодательства Украины, осуществлял пассажиро-грузовые перевозки из Украины через территорию РФ на временно оккупированные территории Украины и обратно.

При этом по оперативной информации, злоумышленники платили «налоги и сборы» в «бюджет» российской оккупационной администрации на временно оккупированной части Донбасса.

По результатам проведения комплекса следственных и розыскных мероприятий, в рамках уголовного производства по ст. 258-3 УК «Создание террористической группы или террористической организации», внесенного в Едрей по материалам сотрудников оперативно-розыскного подразделения Харьковского пограничного отряда, правоохранители задокументировали противоправную деятельность фигурантов и собрали необходимую доказательную базу.

Вчера, реализуя имеющиеся данные, общей межведомственной группой в составе оперативников Харьковского пограничного отряда и сотрудников СО УСБУ в Днепропетровской области и силовой поддержке бойцов спецподразделения ГПСУ «ДОЗОР», в пункте пропуска «Гоптовка» обнаружены два транспортных средства марки «Опель». Ими фигуранты уголовного производства незаконно переместили через государственную границу Украины в закрытом пункте пропуска «Новоазовск» 15 пассажиров. Сейчас за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, гражданам грозит административная ответственность, а организатору незаконного бизнеса и его сообщникам уголовное. Продолжаются неотложные следственные действия.