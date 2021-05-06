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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 622 больных коронавирусом. Умерли 23 человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«622 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 23 человека. Всего за период пандемии в городе 4720 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 197 357», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 90 больных коронавирусом, а также 182 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 704 человека. В общем коронавирус преодолели 125 315 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 147, в Святошинском - 100 и Дарницком районе - 99», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 6 мая 2021 года зафиксировано 6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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