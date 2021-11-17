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На днях пограничники Луганского отряда задержали 32-летнего гражданина Украины за участие в боевых действиях в составе российско-оккупационных войск, сообщила пресс-служба ГПСУ.

Мужчина в 2014 году вошел в состав одного из подразделений управляемых Россией незаконных вооруженных формирований.

В обязанности задержанного входили досмотр транспортных средств и проверка документов у лиц на блокпосту возле города Первомайска Луганской области. Кроме того, по указаниям российских кураторов боевик осуществлял разведку и так называемые «зачистки» местности. Впоследствии, как пояснил злоумышленник, он, опасаясь за свою жизнь, покинул блокпост и скрылся на контролируемую украинскими властями территорию.

Пограничники направили в Национальную полицию уведомление об обнаружении признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 УКУ «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» и передали задержанного. В настоящее время сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР, продолжаются следственные действия.
ForUm

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