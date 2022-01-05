Госпогранслужба уже изготовила на собственных мощностях почти 2000 бухт колючей проволоки, сообщил глава ведомства Сергей Дейнеко в Черкасской области, где посетил цех по производству проволочных заграждений.

«На сегодняшний день в развернутом производстве установлены три линии, которые позволяют производить проволочные заграждения типа «Егоза» и сетку рабицу. Также создан необходимый штат группы обеспечения, работающий посменно», - сказал Дейнеко.

Он подчеркнул, что пограничники нуждаются в надлежащем обустройстве границы, учитывая современные вызовы и угрозы, а также особенности участков.

«Среди всех элементов инженерного устройства всегда присутствует заграждение из колючей проволоки. Общая потребность Госпогранслужбы в таких заграждениях достаточно велика, поэтому мы начали производить их самостоятельно», - добавил он.

Дейнеко лично проверил, как проводятся работы, и ознакомился с условиями, в которых оборудованы производственные мощности.

Глава ГПСУ отметил, что с начала запуска линий пограничники уже самостоятельно изготовили почти 2000 бухт колючей проволоки, направленные для установки на границе с Республикой Беларусь.

«Такая работа крайне актуальна. Учитывая необходимость быстрого и эффективного обустройства границы, эти заграждения – один из элементов организации задач согласно ведомственному плану инженерного обустройства. На сегодняшний день они уже используются на направлениях, требующих первоочередного обустройства», - сказал руководитель пограничного ведомства.

Для обеспечения бесперебойного производства Егозы за счет резервного фонда госбюджета закуплено около 300 тонн сырья, еще более 200 тонн сырья пограничники получили от ряда организаций.

Отметим, что из-за возможных миграционных потоков из Беларуси Украина существенно активизировала обустройство северного участка границы. С ноября обустроены десятки километров заграждений. Постоянно работают 30 созданных инженерных групп пограничников. Кроме того, от местных органов самоуправления, представителей общественности, благотворительных организаций для обустройства границы также получено почти 1500 бухт колюче-режущей ленты спирального типа «Егоза».