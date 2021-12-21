В ближайшее время Государственная пограничная служба начнет работу по закупке средств, позволяющих выявлять беспилотники и перехватывать управление ими, сообщила пресс-служба ведомства.

«В последние годы увеличивается количество использования беспилотных летательных аппаратов для осуществления противоправной деятельности», - отметил начальник управления организации пограничной службы Сергей Вороный.

Он отметил, что с помощью дронов нарушители в большинстве своем переправляют контрабандные сигареты, но не исключено, что беспилотники могут использоваться и для других незаконных целей. В связи с этим Госпогранслужба Украины инициировала ряд изменений в нормативно-правовые акты, поддержанные высшими органами власти.

В частности, на днях вступили в силу изменения в Закон Украины «О Государственной пограничной службе Украины» по совершенствованию порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения пограничниками. В августе этого года были внесены определенные дополнения в постановление правительства «О пограничном режиме». В частности, изменения в постановление Кабинета Министров Украины обязали владельцев или эксплуатантов воздушных судов информировать пограничное подразделение о запланированном в пограничном контролируемом районе полете.

Изменения в закон «О Государственной пограничной службе Украины» позволили пограничникам применять против дронов нарушителей оружие и спецсредства.

«Военнослужащие Госпогранслужбы вправе применять огнестрельное оружие с целью также повреждения или уничтожения воздушных судов, совершающих полеты в пределах пограничной полосы, над или рядом с нашими катерами, кораблями, судами обеспечения, охраняемыми объектами, в том числе пунктами пропуска и КПВВ, местами дислокации пограничных нарядов, если такие полеты совершаются с нарушением установленных правил. В то же время хочу отметить, что в данном случае оружие применяется без предупреждения», – комментирует Вороный.

Полковник отметил, что специалисты Госпогранслужбы изучали опыт стран ЕС, США и Израиля по применению средств, позволяющих перехватывать управление и принудительно сажать беспилотные летательные аппараты. Теперь украинские пограничники тоже получили законное право использовать подобные средства.