Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости увеличения темпов вакцинации от COVID-19 в стране, чтобы ко Дню независимости было привито не менее половины нуждающихся в этом граждан.

«Ко Дню независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать», - сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации.

«Ведь это - единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией», - сказал глава государства.

Напомним, в Украине по состоянию на 5 мая зафиксировано 2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.