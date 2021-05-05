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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости увеличения темпов вакцинации от COVID-19 в стране, чтобы ко Дню независимости было привито не менее половины нуждающихся в этом граждан.

«Ко Дню независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать», - сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации.

«Ведь это - единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией», - сказал глава государства.

Напомним, в Украине по состоянию  на 5 мая зафиксировано  2576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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