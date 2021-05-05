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Первая доза вакцины против COVID-19 от AstraZeneca и Pfizer оказалась на 86,6% эффективной. Исследование проводили среди людей старше 60 лет. Это показало исследование, которое провели в Южной Корее, передает hromadske.

Так, данные Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) демонстрируют, что вакцина Pfizer эффективна на 89,7% в предотвращении инфекции как минимум через две недели после введения первой дозы. Вакцина AstraZeneca — на 86%.

Исследование базируется на опросе 3,5 млн человек в Южной Корее старше 60 лет. Его проводили в течение двух месяцев, с 26 февраля. Среди них было 521 133 человека, которые получили первую дозу вакцины Pfizer или AstraZeneca.

По данным KDCA, в целом обнаружили 1 237 случаев COVID-19, и только 29 из них были среди вакцинированной группы.

«Доказано, что обе вакцины обеспечивают высокую защиту от болезни после первой дозы. Но люди должны пройти полную вакцинацию (вколоть две дозы вакцины) в соответствии с рекомендациями, потому что тогда уровень защиты будет еще выше», — говорится в исследовании.

В министерстве здравоохранения Южной Кореи отмечают, что исследование проводили именно на такой возрастной группе, поскольку более 95% людей, умерших от COVID-19 в стране, были старше 60 лет.

Отметим, что вакцины AstraZeneca и Pfizer используют и в Украине.
ForUm

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