Министерство здравоохранения собрало финансовые отчеты за прошлый год 15 государственных предприятий, в то время как 26 компаний не предоставили информацию. Об этом сообщает Марлин со ссылкой на письмо Минздрава в Минэкономики относительно эффективности управления государственными компаниями.
В общем напрямую МЗ подчинено 41 госпредприятие.
В том числе семь медицинских государственных предприятий находятся в ликвидации, большинство из которых не могут закрыть более 10 лет.
А именно:
Научно-экспертный центр по регламентации применения и внедрения дезинфекционных средств в состоянии прекращении с 2006 года.
- ГП «Медполимер» в состоянии прекращении с 2008 года.
- Украинский оптический центр - с 2009 года.
- Киевское управление «Медик» - с 2010 года.
- Государственное малое предприятие «Полимед» - с 2010 года.
- Предприятие общественного питания №1 - с 2014 года.
- ГП «Реестр медицинских, фармацевтических и научно-педагогических работников системы МЗ» - с 2018 года.
- Научно-исследовательское медицинское объединение «Диалир» с 2019 года находится в санации.
Восемь государственных предприятия не предоставили в Минздрав Украины отчетность за прошлый год без объяснений. А именно:
- Центр электронного здравоохранения.
- П «Укрмеддияльнисть».
- Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий.
- Государственный медицинский центр сертификации.
- Научно-практический центр дезинфектологии и профилактической медицины.
- Государственный строительный центр.
- Агентство экстренной медицины.
- ООО «Укрмедпром».
Четыре предприятия не предоставили финансовую отчетность МЗ, так как не признают подчинение министерству. В отношении имущества двух предприятий не выполняется постановление Кабмина о передаче имущества от 2000 года. Это «Львовлекпрепараты» и ГП «Энзим».
Таким образом, Минздрав не контролирует фактически финансовые результаты этих объектов. Еще два государственных предприятия не ведут хозяйственной деятельности, однако в Минздраве пока не приняли решение о дальнейшей судьбе таких предприятий. Это ГП «Агроком» и Инженерно-технический центр. Также два предприятия находятся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
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