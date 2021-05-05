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Министерство здравоохранения собрало финансовые отчеты за прошлый год 15 государственных предприятий, в то время как 26 компаний не предоставили информацию.   Об этом сообщает Марлин со ссылкой на письмо Минздрава в Минэкономики относительно эффективности управления государственными компаниями.

В общем напрямую МЗ подчинено 41 госпредприятие.

В том числе семь медицинских государственных предприятий находятся в ликвидации, большинство из которых не могут закрыть более 10 лет.

А именно:

Научно-экспертный центр по регламентации применения и внедрения дезинфекционных средств в состоянии прекращении с 2006 года.

  1. ГП «Медполимер» в состоянии прекращении с 2008 года.
  2. Украинский оптический центр - с 2009 года.
  3. Киевское управление «Медик» - с 2010 года.
  4. Государственное малое предприятие «Полимед» - с 2010 года.
  5. Предприятие общественного питания №1 - с 2014 года.
  6. ГП «Реестр медицинских, фармацевтических и научно-педагогических работников системы МЗ» - с 2018 года.
  7. Научно-исследовательское медицинское объединение «Диалир» с 2019 года находится в санации.

Восемь государственных предприятия не предоставили в Минздрав Украины отчетность за прошлый год без объяснений. А именно:

  1. Центр электронного здравоохранения.
  2. П «Укрмеддияльнисть».
  3. Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий.
  4. Государственный медицинский центр сертификации.
  5. Научно-практический центр дезинфектологии и профилактической медицины.
  6. Государственный строительный центр.
  7. Агентство экстренной медицины.
  8. ООО «Укрмедпром».

Четыре предприятия не предоставили финансовую отчетность МЗ, так как не признают подчинение министерству. В отношении имущества двух предприятий не выполняется постановление Кабмина о передаче имущества от 2000 года. Это «Львовлекпрепараты» и ГП «Энзим».

Таким образом, Минздрав не контролирует фактически финансовые результаты этих объектов. Еще два государственных предприятия не ведут хозяйственной деятельности, однако в Минздраве пока не приняли решение о дальнейшей судьбе таких предприятий. Это ГП «Агроком» и Инженерно-технический центр. Также два предприятия находятся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
ForUm

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