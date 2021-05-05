Военная контрразведка СБУ задержала на взятке руководителя регионального филиала одного из оборонных концернов Украины, сообщает пресс-центр СБУ.
За 1 млн долларов США злоумышленник обещал незаконно передать высоколиквидный земельный участок в центре Одессы в собственность региональных бизнес-структур.
Руководителя филиала задержали на «горячем» во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 40 тыс. долларов США.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Киевским районным судом г.. Одессы в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 20 млн гривен.
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