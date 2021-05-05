Международная правозащитная организация Amnesty International призывает богатые страны поделиться с менее состоятельными рецептами и технологиями по производству вакцин, что поможет скорее преодолеть пандемию COVID-19. Об этом говорится в призыве организации, сообщает Укринформ.

«В среднем 7 из 10 граждан стран G7 считают, что их правительства должны заставить крупные фармацевтические компании делиться ноу-хау вакцин. Правительства стран G7 все еще отвергают возможность отказаться от интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19, несмотря на широкую общественную поддержку», - говорят правозащитники.

«Народный альянс вакцин» призывает лидеров G7, которые только что провели свою встречу в Лондоне, поддержать отказ от патентования вакцин.

Общественность, говорится в заявлении, считает, что фармацевтические компании должны получать справедливую компенсацию за разработку вакцин, но не должны иметь монополию на их производство.

«Общественность не хочет, чтобы крупные фармацевтические компании имели монополию на вакцины, разработанные в основном за государственные средства. Эти вакцины являются мировым общественным благом, которое должно быть доступным каждому и везде. Это очевидно для общественности стран G7, но политические лидеры прячут головы в песок, пока люди гибнут вокруг них», - говорит Хайди Чоу, старший менеджер по вопросам кампании и политики в Global Justice Now.

Более 100 стран во главе с Индией и Южной Африкой поддержали в ВТО временный отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19, но это предложение было заблокировано странами, включая США, Великобританию, Японию, Канаду и ЕС.

Сейчас фармацевтические компании отказываются делиться своими ноу-хау по вакцинам с миром. Ни одна компания с успешной вакциной не присоединилась к механизму Всемирной организации здравоохранения COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), которая была создана для содействия обмену проектами вакцин и методов лечения.

Стив Кокберн, руководитель отдела экономической и социальной справедливости в Amnesty International, отмечает: «Правительства G7 имеют четкие обязательства по правам человека, чтобы поставить жизнь миллионов людей во всем мире выше интересов фармацевтических компаний, которые они финансируют. Это было бы грубой ошибкой и проигрышем руководств продолжать блокировать совместное использование технологий, спасающих жизни, и только служило бы продолжению огромной боли и страданий, вызванных этой пандемией».

В прошлом месяце 175 бывших мировых лидеров и лауреатов Нобелевской премии призвали президента США Джо Байдена поддержать временный отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса.

Две трети ведущих мировых эпидемиологов предупреждают, что продолжение распространения вируса может позволить вакциностойким штаммам вируса сделать нынешние вакцины неэффективными в течение года.

Moderna, Pfizer/BioNtech, Johnson & Johnson, Novovax и Oxford/AstraZeneca получили миллиарды государственного финансирования и гарантировали предварительные заказы, говорится в заявлении.