Коронавирус останется с людьми навсегда, он способен менять свою форму, проявления и особенности.
Об этом заявил врач-инфекционист Владимир Курпита, сообщает «Сегодня».
Он подчеркнул, что вирус не возникает в воздухе, а заразиться им можно при тесном контакте с носителем.
Единственным способом избежать тяжелого течения «ковида» врач назвал вакцинацию.
«Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно», - отметил эксперт.
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