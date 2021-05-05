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Коронавирус останется с людьми навсегда, он способен менять свою форму, проявления и особенности.

Об этом заявил врач-инфекционист Владимир Курпита, сообщает «Сегодня».

Он подчеркнул, что вирус не возникает в воздухе, а заразиться им можно при тесном контакте с носителем.

Единственным способом избежать тяжелого течения «ковида» врач назвал вакцинацию. 

«Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно», - отметил эксперт.
ForUm

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