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Вакцина от коронавируса Pfizer-BioNTech надежно защищает от всех известных штаммов. Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом в интервью телеканалу СВС заявил директор компании BioNTech Угур Сахин, сообщает Укринформ.

«У нас нет свидетельств, что наша вакцина не будет действовать против имеющихся штаммов коронавируса», - сказал Сахин.

Он отметил, что его компания «анализирует, способны ли антитела, которые вырабатываются после прививки нашей вакциной, нейтрализовать известные штаммы».

«Имеющиеся до сих пор данные - очень ободряющие относительно всех типов штаммов», - рассказал эксперт.

Сахин добавил, что вакцина Pfizer-BioNTech запускает два типа иммунной реакции, поэтому «двух слоев иммунитета достаточно, чтобы справиться с имеющимися штаммами». «Впрочем, мы, конечно, мониторим варианты вируса, чтобы убедиться в этом», - отметил он.

Как известно, вакцина Pfizer-BioNTech изготавливается по новейшей технологии mRNA, которая позволяет быстро «научить» организм вырабатывать антитела для борьбы с вирусом.
ForUm

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