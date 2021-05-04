также в разделеОбщество
Блогер: Дудь вырезал из интервью слова о Голодоморе и репрессиях НКВД 13
Житомирщина выходит из «красной» зоны 10
OCCRP: Порошенко контролировал 6 оффшоров, через которые покупал шедевры 24
Немецкие экологи подали иск против достройки «Северного потока-2» 16
Енин рассказал, как возвращаются «деньги Януковича» в госбюджет 16
В Украине – 2472 новых случая COVID-19 и более 7 тысяч выздоровлений 21
С начала года в Украине дошли до суда всего 6 дел по защите прав журналистов 13
В СН хотят упростить оформление паспортов для жителей ОРДЛО 55
В Берегово неизвестные расклеили листовки с угрозами венграм 33
Врач прогнозирует появление в Украине COVID-21 124
В Украине зафиксировано 2758 новых случаев COVID-19 22
В Одессе задержали мужчину с коммунистической символикой 33
Медики назвали новые симптомы коронавируса 43
Степанов призвал «праздновать Пасху сдержанно» 16
Пожары на военных складах в Украине: в Bellingcat сделали заявление 102
МВД: Пасхальная ночь прошла спокойно и без нарушений 13
В стране резко упали темпы вакцинации 21
NASA приостановила контракт со SpaceX по освоению Луны 18

В Харькове задержали 22-летнего подозреваемого в убийстве парня и его девушки, сообщил начальник облполиции Андрей Рубель.

«Двойное убийство раскрыто. Преступник задержан. Полицейские оперативно сработали», - написал он в Facebook.

По его словам, 2 мая мать нашла убитого сына и его девушку и обратилась в полицию.

«В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний знакомый погибших. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение», - пояснил руководитель полицейского главка.

Подозреваемый задержан 3 мая по месту его проживания.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители выясняют обстоятельства убийства двух молодых людей, мотивы совершения преступления, а также другие детали.

Напомним, 2 мая, около 20:30 женщина в квартире по улице Дружбы Народов в Харькове нашла тело своего 29-летнего сына и его 24-летней девушки. На телах обнаружены многочисленные колото-резаные ранения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги