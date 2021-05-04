В Харькове задержали 22-летнего подозреваемого в убийстве парня и его девушки, сообщил начальник облполиции Андрей Рубель.

«Двойное убийство раскрыто. Преступник задержан. Полицейские оперативно сработали», - написал он в Facebook.

По его словам, 2 мая мать нашла убитого сына и его девушку и обратилась в полицию.

«В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний знакомый погибших. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение», - пояснил руководитель полицейского главка.

Подозреваемый задержан 3 мая по месту его проживания.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители выясняют обстоятельства убийства двух молодых людей, мотивы совершения преступления, а также другие детали.

Напомним, 2 мая, около 20:30 женщина в квартире по улице Дружбы Народов в Харькове нашла тело своего 29-летнего сына и его 24-летней девушки. На телах обнаружены многочисленные колото-резаные ранения.