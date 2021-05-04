Пятый президент Украины Петр Порошенко контролировал не менее 6 оффшорных компаний, которые пользовались услугами австрийского «Райффайзен Банк Интернешнл», еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко, обнаружили исследователи коррупции.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным исследователей, Intraco, Vernon и еще 15 компаний, которые ежегодно обрабатывали операции на десятки миллионов долларов, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в Raiffeisen. Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре. В случае с шестью из этих компаний OCCRP смог установить с помощью переписки по электронной почте и другой документации, которые контролирует лично Порошенко.

Другие заключали сделки, связанные с бизнесом Порошенко, но OCCRP не выявил четких доказательств того, что он контролировал их. В частности, email-переписка и другие документы показывают, что Порошенко принимал исполнительные решения от имени Vernon, Linquist и Cyprus firm Chartomena Ltd. Официально бенефициарным владельцем «Vernon Holdings» и большинства из упомянутых шести компаний в документах «Райффайзен» числился Сергей Зайцев. В 2016 году он уже отрицал, что руководил «Intraco» в пользу Порошенко. Сейчас он не ответил на запрос о комментарии.

По данным OCCRP, до своего президентства, в начале 2010-х годов, Порошенко построил поместье за ​​пределами Киева и решил обставить его дорогой мебелью. Используя оффшорную компанию Vernon Holdings, расположенную на Британских Виргинских островах, Порошенко и его жена Марина между 2009 и 2012 годами приобрели фурнитуру на сумму более 100 тыс. долларов у итальянских производителей мебели. В мае 2012 года, после назначения министром экономического развития и торговли, Порошенко приобрел сюрреалистическую скульптуру долго не слона Сальвадора Дали за 338 500 долларов на аукционе в Sotheby's в Нью-Йорке с помощью оффшорной компании Linquist Ltd. «Райффайзен» обозначил Зайцева как бенефициарного владельца Linquist. Согласно документам, полученным OCCRP, Порошенко имел доверенность этой компании, которая впоследствии продала статую одной из украинских медиакомпаний Порошенко за 342 500 долларов. В апреле 2013 года Порошенко использовал Vernon для покупки предметов искусства на 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Среди них - полотно Ильи Репина «Казаки на Черном море».

Юридические советники пятого президента Украины на запрос OCCRP отрицали его отношение к оффшорным компаниям: «Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником ни одной из этих компаний». Документы по утечки Panama Papers указывали на то, что в феврале 2016 Украинский Сергея Зайцева назначили директором Prime Asset Partners, компания BRO Poroshenko.

В июне 2018 Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщил, что в конце марта 2016 года, за несколько дней до публикации "панамского архива", кипрские юристы пытались вывести Петра Порошенко из владельцев компании, передав его акции Украинский фонд. У Порошенко заявляли, что государственные следственные органы Британских Виргинских островов не применялись никакие меры в отношении компании Prime Asset Partners. В 2018 году соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан обвинил Петра Порошенко и его юристов во лжи. В 2018 году Управление по вопросам рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 миллиона евро за неадекватное проверку бенефициарных владельцев и отсутствие отсутствие необходимых данных о структурах, связанные с клиентами повышенного риска. В 2019 году Верховный административный суд Австрии отменил этот штраф.