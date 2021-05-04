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Известный украинский видеоблогер Иван Рудской, который имеет в сети ник EeOneGuy, пожаловался, что из его интервью российскому журналисту Юрию Дудю удалили важные тезисы разговора - о Голодоморе в Украине, репрессиях НКВД и войне России с Украиной.

«Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией», - написал он в Twitter.

 

 

Интервью опубликовали в Youtube еще 18 марта, однако Рудской пожаловался на изъятие важных частей разговора только 2 мая. В комментариях под своим постом Ивангай обвинил Дудя в трусости, используя нецензурную лексику, передает Украинская правда.

Иван Рудской является одним из самых популярных отечественных видеоблогеров. Его канал в Youtube насчитывает 17,7 млн ​​подписчиков.

Интервью с Рудским записывали в Бразилии. В варианте разговора, который выложен на Ютуб-канале Дудя, речь идет о творчестве и семье украинского блогера.
ForUm

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