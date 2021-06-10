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Материалы административного дела по пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя поступили в Зюзинский районный суд города Москвы. Об этом ТАСС сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Материалы дела были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы для принятия дальнейшего решения по этому делу», - сказала она.

Речь идет о материалах расследования административного дела, возбужденного 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве по статье 6.13 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях («Пропаганда наркотических средств»). Мизулина пояснила, что в ходе расследования административного дела был проведен ряд официальных экспертиз, которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью блогера Юрия Дудя: интервью с украинским блогером Ивангаем и с исполнителем Моргенштерном.
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