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В Украине по состоянию на 4 мая зафиксировано 2472 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Госпитализировали за сутки 1325 человек; летальных случаев - 166; 7815 человек выздоровели.

За сутки провели 17 549 (в том числе методом ПЦР - 11817, методом ИФА - 1660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4072) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели - 2088410 человек; выздоровели 1689630; летальных случаев - 44916; проведено ПЦР-тестов - 9498958.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

 919 человек привито против COVID-19 за сутки 3 мая 2021.
ForUm

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