Полиция с начала года передала в суд 6 дел, связанных с препятствованием журналистской деятельности. Об этом директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил во время онлайн-дискуссии Института массовой информации «Свобода прессы. Украинский контекст», передает УНИАН.

Мероприятие состоялось накануне Всемирного дня свободы СМИ, который отмечают сегодня, 3 мая.

Участники обсудили основные вызовы, которые стоят перед украинским медиасообществом, в том числе расследование нарушений прав журналистов.

В течение первого квартала 2021 года органами досудебного расследования Национальной полиции начато расследование 48 уголовных правонарушений. Больше всего производств открыли по ст. 171 (препятствование журналистской деятельности) - 37, еще 11 - по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

«Напомню, что статья 171 УК отнесена к категории уголовных проступков, то есть нетяжелых преступлений, соответственно предусмотрен облегченный механизм их расследования. Как только конфликт заканчивается тяжелыми последствиями, порчей имущества журналистов, угрозами, причинением вреда здоровью, уголовное преступление переквалифицируют на более тяжелое», - пояснил Шевченко.

В частности, в Харьковской области по факту препятствования начали семь производств, в Запорожской и Киеве - по пять, в Закарпатской и Одесской - по четыре, в Донецкой, Львовской и Херсонской - по три, в Полтавской, Хмельницкой и Черниговской - по два, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской областях и ГУ Нацполиции в АР Крым - по одному.

В суд в первом квартале передано шесть дел (три дела за этот год, три за прошлый год), из них по ст. 171 УК - пять (три в Киеве и два в Одесской области), одно - по ст. 345-1 (в Житомирской области). В то же время полиция закрыла 12 уголовных производств из 48.