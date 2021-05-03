В Киеве обнаружили за минувшие сутки 95 больных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«95 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 23 человека. Всего за период пандемии в городе 4666 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 196 441», - сообщил Кличко.

Заболели 59 женщин в возрасте от 20 до 83 лет и 33 мужчин в возрасте от 21 до 85 лет. А также одна девочка 14 лет и два мальчика 14 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 больных коронавирусом, а также 94 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 66 человек. В общем коронавирус преодолели 124 501 житель столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 27, в Соломенском - 23 и в Деснянском районе - 15», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 3 мая зафиксировано 2758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.