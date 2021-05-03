В Украине по состоянию на 3 мая зафиксировано 2758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализирован 1591 человек, летальных случаев – 154, выздоровели 5550 человек, осуществлено тестирований за сутки - 16 023 (в том числе методом ПЦР - 9298, методом ИФА - 1260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5465).

За все время пандемии в Украине заболели 2085938 человек, выздоровели 1681815 человек, летальных исходов - 44 750, проведено 9487141 ПЦР-тест.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

За сутки 2 мая 2021 в Украине 177 человек привиты против COVID-19. 755 103 человека привиты с начала прививочной кампании.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 95 случаев;

Винницкая область - 64 случая;

Волынская область - 108 случаев;

Днепропетровская область - 360 случаев;

Донецкая область - 202 случая;

Житомирская область - 135 случаев;

Закарпатская - 4 случая;

Запорожская область - 103 случая;

Ивано-Франковская область - 38 случаев;

Киевская область - 74 случая;

Кировоградская область - 116 случаев;

Луганская область - 28 случаев;

Львовская область - 94 случая;

Николаевская область - 81 случай;

Одесская область - 143 случая;

Полтавская область - 104 случая;

Ривненская область - 62 случая;

Сумская область - 231 случай;

Тернопольская область - 120 случаев;

Харьковская область - 164 случая;

Херсонская область - 46 случаев;

Хмельницкая область - 30 случаев;

Черкасская область - 233 случая;

Черновицкая область - 61 случай;

Черниговская область - 62 случая.