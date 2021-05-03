Вчера, 2 мая, в Берегово полицейские зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения, сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей.

Следователи полиции квалифицируют такие действия злоумышленников по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальеои принадлежности, соединенные с угрозами.

На данный момент полицейские принимают меры для установления причастных к преступлению лиц.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.